A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amegyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha ez egy jövendőbeli új mobil, akkor azért érdekes, ha nem az, akkor pedig azért.

Mindig izgalmas, amikor egy mobilról még a megjelenése előtt kerülnek fel fotók/videók a netre, de még ennél is izgalmasabb az, amikor maga a gyártó teszi közzé ezeket. Hogy ezúttal is egy ilyen "véletlen" kiszivárogtatásnak lehetünk-e tanúi, azt most még korai lenne megmondani, mindenesetre a Samsung egy frissen közzétett reklámjában egy eddig nem látott mobil bukkant fel.

A dél-koreai gyártó új légkondícionálójához készített reklámvideójában előkerül a klíma okos mivolta, azaz hogy a hozzá tartozó alkalmazás segítségével távolról is lehet irányítani. És ezen a ponton (a videóban 55 másodpercnél) bukkan fel egy új mobil.

Mutatjuk a képet kimerevítve is:

Jól látni, hogy a telefon kijelzőjén nincs se szenzorsziget, se kameralyuk, az egész előlap egyetlen nagy képernyő. Ez azt sejteti, hogy az előlapi kamerát az alá rejthették el. Ilyen készüléke egyelőre nincs a Samsungnak. (Persze az sincs kizárva, hogy a kamera a keretből bukkan fel vagy – az Asusnál is megoldást használva – a hátlapból fordul előre.)

Lehetséges, hogy "csak úgy odatettek valamit", és nem a Samsung egy telefonját láthatjuk a felvételen. Ha ez így lenne, lássuk be, nagyon furcsa lenne egy olyan gyártótól, amely nemhogy rendelkezik okostelefon-gyártó részleggel is, hanem ráadásul piacvezető is a szektorban.

Ha feltesszük, hogy a marketingesek nem hibáztak ekkorát, akkor vagy az aktuális csúcstelefonokat jelentő Galaxy S20-sorozat valamely tagjának kell feltűnnie a videóban, vagy pedig az eredeti menetrend szerint augusztusban érkező Galaxy Note20-nak. Mivel az S20-asok nem úgy néznek ki, mint a videón látható mobil, ezért inkább a Note-ra tippelhetünk. Erre a gondolatra erősíthet rá, hogy a korábbi pletykák alapján modellezett telefon szinte megszólalásig hasonlít a fenti képen látható eszközre. Egyetlen kivétel a kameralyuk, melynek jelenlétét az eddig kiszivárgott információk alapján valószínűsíthettük a Galaxy Note20-nál.

