[{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el elődjétől a Note-széria legújabb tagja.","shortLead":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el...","id":"20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b1ffca-860f-4ee6-8b83-cdd81e85d2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 13:03","title":"Ha ez igaz, hatalmas, de szép telefon lesz a Samsung Galaxy Note20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig a kormánypárti média az őszödi beszéd 14 éves évfordulójáról számolt be szinte az összes csatornáján keresztül.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig...","id":"20200526_gyurcsany_dk_oszod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ccebc-58cf-4335-b118-d7c6bbc14d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_gyurcsany_dk_oszod","timestamp":"2020. május. 26. 14:15","title":"Gyurcsány ünnepelt a volánnál: egy éve a legnagyobb ellenzéki párt lett a DK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","shortLead":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","id":"20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efce3c0-57d3-412b-99a3-cc45fcc31131","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","timestamp":"2020. május. 27. 11:39","title":"Új hetilapot és fizetős portált indítanak a 168 óra volt munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","shortLead":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","id":"20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca852ee-5f57-474e-90f1-3003f85a5eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","timestamp":"2020. május. 27. 10:57","title":"Kicsit hibrid lett a legkisebb Kia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről egyetlen felhasználó tehet.","shortLead":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről...","id":"20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a178abe-1891-43bd-99d3-46eb726a3a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","timestamp":"2020. május. 27. 13:03","title":"Milliószámra adják az 1-es értékelést a TikToknak a Play áruházban egy kamu videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","shortLead":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","id":"20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2b1c-3c21-478c-ae26-1dca1790a667","keywords":null,"link":"/elet/20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","timestamp":"2020. május. 27. 12:25","title":"Így képzelik el a távolságtartást Berliner Ensemble színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","shortLead":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","id":"20200527_central_park_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803368c0-8544-4175-a9aa-ff21583800dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_central_park_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 27. 10:13","title":"Kirúgták a nőt, aki rendőrt hívott egy fekete férfira, mert az arra kérte, tegyen pórázt kutyájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]