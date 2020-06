Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most viszont megjelent a digitális divat. Attól azonban nem kell tartani, hogy a végén nem lesz egy göncünk sem, amit felvehetnénk.","shortLead":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most...","id":"202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38851d5d-654d-47ca-9c57-63655f26fb4b","keywords":null,"link":"/360/202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","timestamp":"2020. június. 01. 16:30","title":"Az új divat szerint haza sem kell vinni a ruhát, mégis jól mutat Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény viták várhatók a nyáron az Európai Bizottság újjáépítési alapjának szétosztásáról, nagyjából olyan légkörben, mintha Nagy-Britannia nem is vált volna ki. A mérvadó brit gazdasági hetilap, az Economist szerint az már biztos, hogy az elköltés szabályain szigorítani fognak.","shortLead":"Kemény viták várhatók a nyáron az Európai Bizottság újjáépítési alapjának szétosztásáról, nagyjából olyan légkörben...","id":"20200531_Economist_Hogy_a_penzek_ne_Orban_uzletfeleinel_kossenek_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becde066-8c18-4a0f-ba11-32cdc463d838","keywords":null,"link":"/360/20200531_Economist_Hogy_a_penzek_ne_Orban_uzletfeleinel_kossenek_ki","timestamp":"2020. május. 31. 09:00","title":"Economist: Hogy a pénzek ne Orbán üzletfeleinél kössenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","shortLead":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","id":"20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a68bba-1318-4a91-9efe-75c6df53a6b8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","timestamp":"2020. május. 31. 17:53","title":"Michiganben egy rendőr letette a sisakot, majd békében vonult a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]