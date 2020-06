Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni az árak csúcstelefonjainál. Úgy tűnik, ezen változtatna most a gyártó.","shortLead":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni...","id":"20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfddac-5913-4ad5-95ab-e7e36c7c6f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","timestamp":"2020. június. 02. 10:03","title":"Stratégiát vált a OnePlus: visszajönnek az olcsón erős telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","shortLead":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","id":"20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff6463-8afc-438a-b2dc-c8a6c1cd94a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","timestamp":"2020. május. 31. 20:06","title":"Egy kezdő orvos annyit keres, mint egy gyorsétterem dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini első tisztán elektromos modellje viszont abszolút ilyen. Teszten a zöld rendszámos közúti gokart.","shortLead":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini...","id":"20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321e83d-731e-4965-9ba0-53fb3cb0dc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. június. 01. 16:00","title":"Maximális élmény: teszten az első elektromos Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","id":"20200601_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eac0ba-f5b0-4f33-a9d8-d40bbd650f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 01. 11:01","title":"Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán, pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","shortLead":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","id":"20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c67cd-6546-4062-8a2a-3a2cb65eb1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","timestamp":"2020. június. 02. 14:33","title":"Annyira ki voltak éhezve a britek az IKEA-ra, hogy órákig képesek voltak sorban állni a bejutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia Budapestről.\r

","shortLead":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009e5d65-703f-495c-b456-e9b2bd1d727f","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:45","title":"Magyar orvos végezte a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen – Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]