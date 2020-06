Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","shortLead":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","id":"20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46f137-07ab-4690-805e-01c834412913","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","timestamp":"2020. június. 01. 09:58","title":"Kilencmillió forintot csaltak ki az unokázós csalók egy nagyitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú ideje hívószava az amerikai közéletnek. De miért olyan nehéz megérteni? Vélemény.","shortLead":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú...","id":"20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ee7f47-6ec3-445b-8cd4-304fc75e5ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","timestamp":"2020. június. 02. 05:00","title":"Mit számít a feketék élete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott közleményében.","shortLead":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott...","id":"20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d1cb3-9fbe-4992-9fb2-519bc9e10614","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","timestamp":"2020. június. 01. 19:49","title":"Békésen, de cselekedni kell - üzente Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkettejükben elpattant valami.","shortLead":"Mindkettejükben elpattant valami.","id":"20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d96654f-e785-490b-a341-5047d09f2222","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 02. 12:11","title":"Autós kontra motoros ámokfutást vettek fel Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","shortLead":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","id":"20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5dc51-20cb-4b16-8e82-30e6658c1941","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","timestamp":"2020. június. 02. 21:17","title":"Órákig feküdhetett egy koronavírus-fertőzött mellett egy hasfájásos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]