Első művével, A helytartóval egyből berobbant a közéletbe a napokban, 89 évesen elhunyt Rolf Hochhuth német drámaíró, aki élete végéig az erkölcs és az igazság szószólója maradt. Lényegében neki köszönhető az is, hogy végül kiderülhetett, mit tudott annak idején a pápa a holokausztról. Egy német drámaíró, aki művével megnyitotta a Vatikán titkos levéltárait A TikTok-szerű alkalmazással bizonyos helyeken pénzt lehet keresni – ha előbb átadjuk az adatainkat. Megjött az alkalmazás, amelyik fizet, ha használják – de komoly ára van Az USA több kínai vállalatot szankcionált az elnyomásban játszott szerepük miatt, eszközeikből mégis vásárolnak nyugati cégek és államok is. Emberijog-tiprásban csiszolt kínai megfigyelő eszközöket vetnek be a járvány ellen Nyugaton Nyugaton Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást. Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek A besorolás a járvány ideje alatt nem változik. Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak Egy idős, krónikus beteg életét vesztette. Újabb 18 ember fertőződött koronavírussal Magyarországon Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból. Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt a koronavírus-járvány idején; sorra teszik közzé a cégek a 2019-es beszámolóikat; forrnak az indulatok az Egyesült Államokban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor Mészáros Lőrinc könyvelői elégedetten dőltek hátra