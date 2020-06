Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","shortLead":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","id":"20200607_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8957b406-39ec-4177-91e9-cd8944a0c4aa","keywords":null,"link":"/360/20200607_szemle","timestamp":"2020. június. 07. 10:00","title":"Euractiv: A magyar energiaellátási terveket is tönkretenné, amire Amerika készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","shortLead":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","id":"20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538906ec-5ab7-4200-9115-81d6cca62530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","timestamp":"2020. június. 07. 09:40","title":"Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban az egyszerű diszkrimináción túl sok esetben a vagyonukkal, sőt az életükkel fizettek származásuk miatt. Cikkünkben a magyarokat ért legsúlyosabb atrocitásokat mutatjuk be. ","shortLead":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban...","id":"20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544f9bb9-5742-4382-9647-a02ef4a3b940","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","timestamp":"2020. június. 07. 14:00","title":"\"Véglegesen felszámolni” – nehéz sorsa volt a határon túl rekedt magyarságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.","shortLead":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept...","id":"20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc48743-1260-4500-8c81-85afc59b70e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 08. 05:10","title":"Feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni az alapellátáshoz, de a teljes központosítás valószínűleg csak rontana a helyzeten.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni...","id":"202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e8462-a5bb-4e28-8a74-f4175737de5e","keywords":null,"link":"/360/202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","timestamp":"2020. június. 07. 08:15","title":"Lenne tennivaló a háziorvosokkal, de az államosítás valószínűleg nem jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is megtalálták.","shortLead":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is...","id":"20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421aa71-3652-4f09-a28b-30d0bafbc1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","timestamp":"2020. június. 06. 14:03","title":"Tart az Alzheimer-kórtól? Akkor ne féljen a testmozgástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","shortLead":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","id":"20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046475b-9985-4f2e-bf2a-dfdd57b38d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","timestamp":"2020. június. 07. 17:59","title":"Olyan időjárást kapunk, amilyen amúgy is várható ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","shortLead":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","id":"20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f7cc3e-142a-4777-ab14-622365063ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Hoppál Péter egy Népszavát fenyegető posztot osztott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]