[{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","shortLead":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","id":"20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89974545-d408-4ae7-9324-131f3f4f211d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","timestamp":"2020. június. 07. 08:51","title":"Az Allianzé lett az egyik legnagyobb budapesti irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orbán Viktor-i pávatánc írásos bizonyítékának is tekinthető az a kormánystratégia, mely szavakban hitet tesz az uniós kapcsolatok szorosra fűzése mellett és még az Oroszország felőli veszélyeket is érzékelteti, miközben jól ismert, hogy a kormányfő milyen kapcsolatban áll Putyinnal és hogyan szokta szidni Brüsszelt. Mindemellett furcsa mondatismétlődések is felfedezhetők a szövegben.","shortLead":"Az Orbán Viktor-i pávatánc írásos bizonyítékának is tekinthető az a kormánystratégia, mely szavakban hitet tesz...","id":"202023__nemzeti_biztonsagi_strategia__kaotikus__locsifecsi__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f842d8-ddfa-4205-ac83-609fd348457c","keywords":null,"link":"/360/202023__nemzeti_biztonsagi_strategia__kaotikus__locsifecsi__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. június. 08. 07:00","title":"Ugyanazok a mondatok szerepelnek többször is a legújabb kormánystratégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd meggyilkolása miatt tiltakoznak. Sorosék igyekeznek fellépni az összeesküvés-elméletek ellen.","shortLead":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd...","id":"20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d104e-9425-438b-90fd-0275f397fef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","timestamp":"2020. június. 06. 19:02","title":"Sorosék cáfolták, hogy ők állnának a tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók a válságot.\r

","shortLead":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók...","id":"20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920b47f1-5325-4090-b954-14b956ea67b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","timestamp":"2020. június. 06. 17:50","title":"Munkájukat vesztett magyarokról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","shortLead":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","id":"20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b78f45a-43a6-490d-b739-093e52b3bb4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","timestamp":"2020. június. 07. 18:10","title":"Netanjahu szerint is tragédia, hogy agyonlőttek egy autista palesztint az izraeli rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","shortLead":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","id":"20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418ceb26-9acc-447a-a195-2e68b76e9832","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","timestamp":"2020. június. 07. 18:35","title":"Újabb elektromos autók lettek olcsóbbak, hogy állami támogatással lehessen megvenni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]