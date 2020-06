Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron kibervédelmi tanácsadó cég szerint 370 ezer magyar információi is megtalálhatók. A kiszivárgott adatok között nemcsak a munkahely és a családi állapot, de még a mobiltelefonszám is megtalálható.","shortLead":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron...","id":"20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b9ec8-7b3a-4ed0-af2c-02d35934c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","timestamp":"2020. június. 10. 08:03","title":"370 000 magyar Facebook-adatait árulják a neten – ki ezért a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f","c_author":"Garamvölgyi Flóra","category":"vilag","description":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban bíznak, hogy a mostani események örökre megváltoztatják Amerikát. A hvg.hu riportja Los Angelesből.","shortLead":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban...","id":"20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe35af-3f35-4f2f-8281-4f8ed6ffefd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","timestamp":"2020. június. 09. 11:45","title":"\"Hálás vagyok az európai tüntetőknek, hogy megértik, ez nem amerikai probléma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3676d55e-2ab5-45d8-85bc-65fe90cfec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben a rasszizmus elleni tüntetők nyomására az amerikai hadsereg támaszpontjai lassan megválnak a XIX. századi rabszolgatartók neveitől.","shortLead":"Eközben a rasszizmus elleni tüntetők nyomására az amerikai hadsereg támaszpontjai lassan megválnak a XIX. századi...","id":"20200610_konfoderacios_szobrok_koronavirusos_tartalekosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3676d55e-2ab5-45d8-85bc-65fe90cfec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857421d8-ccbc-4943-9873-0d6b28d947c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_konfoderacios_szobrok_koronavirusos_tartalekosok","timestamp":"2020. június. 10. 07:35","title":"Tüntetőktől kaphatták el a koronavírust az amerikai Nemzeti Gárda tartalékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","shortLead":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","id":"20200609_iran_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e86ae92-58de-424f-9840-ce596d4e18b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_iran_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 21:25","title":"Iránban akár 15 millió fertőzött is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b67a1a-73f8-4b28-8573-1e99bc2430a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára szerint az Országgyűlés júniusban elfogadja az örökbefogadói tanfolyamot is érintő törvényjavaslatot.","shortLead":"Az Emmi államtitkára szerint az Országgyűlés júniusban elfogadja az örökbefogadói tanfolyamot is érintő...","id":"20200609_orokbefogadas_allamtitkar_tanfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b67a1a-73f8-4b28-8573-1e99bc2430a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e532c2c-89a8-445c-a378-147e488d4dea","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_orokbefogadas_allamtitkar_tanfolyam","timestamp":"2020. június. 09. 15:44","title":"Hiába a tiltakozások, a kormány eltörli a kötelező tanfolyamot az örökbefogadók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt afroamerikai férfit.","shortLead":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt...","id":"20200609_george_floyd_temetese_houston","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe186c2-4e56-44cd-ad1d-06a31132d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese_houston","timestamp":"2020. június. 09. 09:42","title":"Ma temetik George Floydot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]