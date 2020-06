Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával, most viszont végre a fejlesztők is elmondták, mire számíthatunk az operációs rendszertől.

Magyar idő szerint szerda este hivatalosan is kiadta a Google az Android 11-es verziójának béta változatát. Hivatalosan, mert néhány nappal korábban véletlenül több felhasználónak is elérhetővé tette az új operációs rendszert.

A szoftver újdonságairól hosszas bejegyzés olvasható az Android Developers blogon, és a YouTube-ra is feltöltöttek a fejlesztők néhány órányi hasznos tudnivalót. A sok kisebb-nagyobb változás közül három fejlesztésre szeretné érdemes odafigyelni.

A Google fejlesztői szerint az Android 11 az emberi kapcsolatokat helyezi középpontba. Ígérik, könnyebb lesz a kapcsolattartás az ismerőseinkkel: az értesítéseknél külön hely jut a beszélgetéseknek, így egy helyen láthatjuk az összes erre vonatkozó értesítést. A Google emellett rendszerszinten is bevezette a Facebook Messengerből már jól ismert "chatfejeket", így a fejlesztők a saját alkalmazásuknál is használhatják ezt a megoldást, az Android 11 támogatni fogja. (Ezzel párhuzamosan megváltozik a Facebook Messenger vonatkozó funkciója is. Okosabb, kezesebb lesz.)

Az operációs rendszer másik, igen fontos újdonsága, hogy megkönnyíti a felhasználó számára a csatlakoztatott eszközök vezérlését. Ha hosszan megnyomjuk a bekapcsoló gombot, megjelenik a felület, ahol egyszerre kezelhetjük az összes ilyen készüléket. Ennek köszönhetően például egyszerűbben válaszhatjuk majd ki például azt is, hogy milyen külső eszközön – hangfalon, esetleg fülhallgatón – keresztül szeretnénk zenét hallgatni.

A harmadik, és talán legfontosabb, bár legkevésbé látványos újdonság, hogy a Google állítja, kiemelt figyelmet szentel a felhasználók biztonságának. Ha egy alkalmazás engedélyt kér arra, hogy a készülék kameráját vagy mikrofonját használja, lehetősége lesz egyszeri engedély megadására is, így a következő alkalommal az appnak ismét hozzáférést kell kérnie ezekhez. Emellett ha egy alkalmazást egy bizonyos ideig nem használunk, szintén elveszi tőle a korábban megadott jogosultságokat az Android. Mindez megnehezíti, hogy illetéktelenek férjenek hozzá az adatainkhoz.

Fontos megjegyezni, hogy ez az Android 11 egyelőre csak egy béta verzió, így könnyen lehet, hogy bizonyos funkciók működésén még változtat majd a Google. A fent említett megoldások viszont már egész biztosan velünk maradnak majd a végső verzióban is.

