Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik

Egyfajta trónfosztás ez is: kiszorította a top10-ből a Galaxy S20+-t a OnePlus 8 Pro a DxOMark független tesztlabor listájában. Független tesztelő: a OnePlus 8 Pro kamerája jobb a Samsung Galaxy S20+-énál

Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű utóhatásoktól a vietnámiak azóta már harmadik-negyedik generációja sem szabadulhat. Hetedíziglen is tízezrével szedi áldozatait Vietnámban az amerikai harci méreg

A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben. Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő

A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint. Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn

Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket. A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram

Az erőltetett egyesülés helyett a piacok és a fejlesztések felosztásával reagál veszteségére és eladásai visszaesésére a francia Renault, valamint a japán Nissan és Mitsubishi szövetsége. Leosztják maguk között a világot a bajba került autóóriások

Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben. Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a magát mentőnek kiadó nő miatt

A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása. Nem védi az időseket a koronavírustól az újszülöttkori BCG-oltás A szörnyű utóhatásoktól a vietnámiak azóta már harmadik-negyedik generációja sem szabadulhat.","shortLead":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű...","id":"202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b0c58a-0e5f-472e-863f-fd16e370d79a","keywords":null,"link":"/360/202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","timestamp":"2020. június. 09. 15:00","title":"Hetedíziglen is tízezrével szedi áldozatait Vietnámban az amerikai harci méreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben.","shortLead":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta...","id":"20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8350948-f4d8-40f2-986f-d114a42b0dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","timestamp":"2020. június. 10. 11:45","title":"Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","shortLead":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","id":"20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614762f1-80b9-4e1b-9e31-bd66b2d6cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","timestamp":"2020. június. 10. 07:20","title":"Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","shortLead":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","id":"20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a4e92-7342-4330-9158-acb8843d5d96","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","timestamp":"2020. június. 10. 05:28","title":"A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c639a1b3-4738-4494-8bc3-c36106db2ebb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az erőltetett egyesülés helyett a piacok és a fejlesztések felosztásával reagál veszteségére és eladásai visszaesésére a francia Renault, valamint a japán Nissan és Mitsubishi szövetsége.","shortLead":"Az erőltetett egyesülés helyett a piacok és a fejlesztések felosztásával reagál veszteségére és eladásai visszaesésére...","id":"202023__renault_es_nissan__felosztott_feladatok__sporolas__iranyjelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c639a1b3-4738-4494-8bc3-c36106db2ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6870d7-d430-4329-8c3f-5f4fc714137e","keywords":null,"link":"/360/202023__renault_es_nissan__felosztott_feladatok__sporolas__iranyjelzo","timestamp":"2020. június. 09. 17:00","title":"Leosztják maguk között a világot a bajba került autóóriások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","shortLead":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","id":"20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f316d9-e1c2-4cf5-9f44-6d1cd669361e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","timestamp":"2020. június. 10. 11:42","title":"Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a magát mentőnek kiadó nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","shortLead":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","id":"20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4764507-4444-47da-9bdb-773248854850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","timestamp":"2020. június. 10. 18:53","title":"Nem védi az időseket a koronavírustól az újszülöttkori BCG-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]