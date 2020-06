Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás áprilisban minimálisan csökkent a tavalyihoz képest, az év egészében pedig nagyot esett, mert idén nem volt olyan súlyos influenzajárvány, mint 2019 elején.","shortLead":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás...","id":"20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a6c299-fe78-46ab-8a9e-4b4fa8f25ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","timestamp":"2020. június. 11. 09:54","title":"A járvány ellenére is csökkent a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6bfe01-35f2-417e-be0b-9a10d89e0afe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megjelenésében a korai Grand Prix autókat idéző kocsi hajtása egy nagyon is modern Peugeot-ból érkezne.","shortLead":"A megjelenésében a korai Grand Prix autókat idéző kocsi hajtása egy nagyon is modern Peugeot-ból érkezne.","id":"20200611_1930as_eveket_idezne_egy_uj_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6bfe01-35f2-417e-be0b-9a10d89e0afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6627c68-cf4a-4de1-9c7f-227f3ad7f8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_1930as_eveket_idezne_egy_uj_elektromos_auto","timestamp":"2020. június. 11. 17:26","title":"1930-as éveket idézné egy új elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","shortLead":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","id":"20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7aa51a-c75a-4370-94ac-55c6e3c19ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","timestamp":"2020. június. 11. 16:51","title":"Lépett a bérlettolvajok ellen a BKK, változott az üzletszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága sincs, de az nem derül ki a törvényjavaslatból, hogy ebben hogyan működnének együtt a többi érintett állammal. Mindenesetre vagyonelemeket is adnak az alapítványnak, és ezé lesz egyebek mellett a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpont profitja.","shortLead":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága...","id":"20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc48929-6ffd-4dca-85b8-88afd17ff7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Szlovéniai wellnessközpontból táplálkozna a kormány rejtélyes műemlékvédelmi alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","shortLead":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","id":"20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81c51be-1405-4442-8a5e-301bfd3cf71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2020. június. 10. 13:16","title":"Féltonnás világháborús bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","shortLead":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","id":"20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4aa46d-2eca-4c65-a4ad-8c7ef0815def","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Migration Aid: A rendőrség asszisztál a migránsozós propagandához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]