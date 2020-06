Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt beállítani.","shortLead":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt...","id":"20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167f75-d789-4dec-acf4-8afd6484a4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","timestamp":"2020. június. 11. 19:03","title":"Gmailt használ? Így küldheti el a leveleit a legjobb időpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egy ott élő magyar szerint ha most nem történik változás, minden örökre így marad. Interjú Kaiser Sárával, aki néhány utcára él és dolgozik onnan, ahol egy rendőr intézkedés közben megölte George Floydot.","shortLead":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp...","id":"20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06071661-af57-4fab-ae33-5d72aa711815","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","timestamp":"2020. június. 11. 11:15","title":"„Amerika odáig jutott, hogy aki nem fehér, annak ott van a hátán a célkereszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték...","id":"20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc82a3d-57ff-47c5-a774-551a78c64ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","timestamp":"2020. június. 12. 07:13","title":"Hőemelkedése volt, másnap meghalt a 37 éves koronavírusos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

