„Lehetett közöttük egy szuperfertőző, vagyis egy ember fertőzte meg a többséget. A szuperfertőzőket kell nagyon hamar elkülöníteni – ez a védekezés legfontosabb eleme most” – válaszolta Merkely Béla arra a Nemzeti Sportnak arra a kérdésére, meglepte-e, hogy a magyar úszók közül többen is elkapták a koronavírus-fertőzést.

Arról, hogy az úszók szervezete csekély mennyiségű ellenanyagot termelt, azt mondta a szakember: „Az úszók közül szinte mindenkinél könnyű lefolyású volt a betegség, vagyis van védettségük, csak nem olyan jelentős: nincs olyan mennyiségű antitest a szervezetükben, hogy másnak is tudjanak adni belőle.”

Amikor arról kérdezték, hogyan érinti a sportolókat a hosszú kényszerpihenő, úgy felelt: „Ahhoz, hogy valaki formában maradjon, megtartsa az edzettségét, legalább a tréningek negyven százalékát el kell végeznie. Ugyan a karantén ideje alatt szárazföldi edzést végeztek a sportolók, de ez nyilvánvalóan nem elég – az úszók közül nagy valószínűséggel most senki sem úszna világcsúcsot. A szakirodalom azt mondja, hogy az egy hónapos szünetet három hónapos munkával lehet pótolni.”

A járványról szólva Merkely azt mondta, „a legnagyobb veszélyt az jelentette, hogy nem ismertük a koronavírusnak ezt a fajtáját, és nem tudtuk, hogyan kezeljük. Aztán ez utóbbi remekül sikerült, hiszen az egyetlen valóban jó módszert idejében kezdtük el alkalmazni: amíg nincs vakcina, gyógyszer, addig a távolságtartás a hatékony. Sokat segített az is, hogy az emberek elkezdték hordani a maszkot, abban pedig végig reménykedtünk, hogy ha jön a nyár, a járvány visszavonulót fúj.

De, ha ősszel elindul az oktatás, visszamegyünk a zárt térbe, s hidegebbre fordul az idő, a vírus kedvezőbb környezetbe kerül. Ha jön a második hullám, és valószínűbb, hogy jön, fel kell készülnünk rá – úgy gondolom, hogy a következő esztendőnk még a vírus ittléte és nem ittléte körül forog majd.”

Ez azt is jelenti szerinte, hogy egyelőre nem tűnik reálisnak nagy sportesemények telt házas megrendezése. „Abban bízom, hogy a tokiói olimpiáig úrrá leszünk a helyzeten” – tette hozzá.

Az SE rektora szerint A COVID-járvány most igazi kihívás, „bár a nyugat-európai és amerikai kollégáimmal egyetértve én azt mondom, az influenza sokkal nagyobb kárt okoz a világban.(..) Az influenzavírus időről időre módosul, de az ehhez értők azt mondják, a COVID stabil vírus, ami azt is jelenti, hogy ha megszületik a vakcina, ugyanúgy ki tudjuk majd zárni az életünkből, ahogyan a kanyarót is kizártuk,"

© MTI / Szigetváry Zsolt

Az is kiderült az interjúban Merkelyről, hogy gáromévesen kezdett úszni a Margitszigeten, Korényi Olga volt az első úszóedzője, akárcsak Darnyi Tamásnak. Hétéves korában már a KSI-ben vízilabdázott, „egészen addig, amíg engedte a fülem, mert amikor már huszadszor szúrták fel, abbahagytam”. Korábbi vízilabdásként nagyon sok sportoló betege volt, köztük az egykori nagyok. „A korcsolyázókkal is van kapcsolatom, vagyis a víz jöhet minden formában. De jól ismerem a vívókat is – jóban vagyok mindenkivel, szeretem például a kézilabdát, de még a focit is, csak lenne több sikerélményünk ebben a sportágban…” – ecsetelte.