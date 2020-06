Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy kínai óriáshoz a német–francia központú leendő felhőszolgáltatót, a Gaia-X-et. ","shortLead":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy...","id":"202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a172b6-97a7-4ee3-995c-3e83f2b21f8d","keywords":null,"link":"/360/202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","timestamp":"2020. június. 14. 08:45","title":"A nagy terv: Európa felhőből lenyomná az Amazon-Google-Microsoft egyeduralmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. ","shortLead":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük...","id":"20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1d36e-9cf3-41f0-a559-a8a4c3e06dab","keywords":null,"link":"/360/20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","timestamp":"2020. június. 13. 08:15","title":"Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat. Miközben az jó hír, hogy már nincs szükség a plusz kapacitásra, az figyelmeztető jel lehet az esetleges következő hullámok idejére, hogy miközben sok kórház túlterhelt volt, az új ágyak többségében egy paciens sem feküdt.

","shortLead":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat...","id":"20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c64ddf4-0d79-4b92-8871-4603c7900ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","timestamp":"2020. június. 13. 20:00","title":"Szinte beteget sem láttak a milliókért felhúzott pop-up járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten kívüliek előtt pedig fokozatosan nyílik majd meg a francia határ július elsejétől.","shortLead":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten...","id":"20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b03634f-32c8-4bbd-9956-f34234ebbd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 13. 17:42","title":"Nyit Franciaország, hétfőtől mehetnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","id":"20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bb174c-a081-4d2f-8f30-6885cd75ad65","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","timestamp":"2020. június. 12. 13:52","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon, Sopronban fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]