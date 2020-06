Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3987886b-c14e-46d4-99af-94ea1cfea417","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Második Szíriává válhat Líbia, amelynek sorsát egyre inkább a török–orosz rivalizálás alakítja. Ankara a Földközi-tengeren is növelné befolyását, a céljai között szerepel a mélyben rejtőző szénhidrogénkincs megszerzése.","shortLead":"Második Szíriává válhat Líbia, amelynek sorsát egyre inkább a török–orosz rivalizálás alakítja. Ankara...","id":"202024__fordulat_libiaban__szir_zsoldosok__torok_ambiciok__a_nagy_kekseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3987886b-c14e-46d4-99af-94ea1cfea417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fec943a-9bbd-480e-ba02-9e1bbd8ec74d","keywords":null,"link":"/360/202024__fordulat_libiaban__szir_zsoldosok__torok_ambiciok__a_nagy_kekseg","timestamp":"2020. június. 12. 15:00","title":"Líbia a törökök és az oroszok prédája lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni a mobilokon. A fejlesztés nemrég szabadalmat kapott az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO).","shortLead":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni...","id":"20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64feb1-27cc-4785-8bca-140be4b3564a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","timestamp":"2020. június. 12. 19:03","title":"Magyar startupé a világ leggyorsabb mobilos billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Autopilotjának sikerült elkerülni egy vaddisznóval való ütközést hajnali fényben.","shortLead":"A Tesla Autopilotjának sikerült elkerülni egy vaddisznóval való ütközést hajnali fényben.","id":"20200612_Tesla_Autopilot_nagyot_mentett_Elon_Musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff0119-6718-4fe8-a62b-2b5b98810e22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Tesla_Autopilot_nagyot_mentett_Elon_Musk","timestamp":"2020. június. 13. 16:37","title":"Múltkor belerohant egy kamionba a Tesla Autopilot, de most nagyot mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8697c19b-a0fa-4e3b-b05a-c50bbea7c915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-es világbajnok szenvedélyes hangú üzenetben állt ki a tüntetések mellett.","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok szenvedélyes hangú üzenetben állt ki a tüntetések mellett.","id":"20200614_Lewis_Hamilton_is_ledontene_a_rasszista_szobrokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8697c19b-a0fa-4e3b-b05a-c50bbea7c915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e48bc70-7474-4f53-92da-343083cd99f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Lewis_Hamilton_is_ledontene_a_rasszista_szobrokat","timestamp":"2020. június. 14. 08:06","title":"Lewis Hamilton is ledöntené a rasszista szobrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot szeleteltek.\r

","shortLead":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot...","id":"20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cffcc2-aba3-42b0-8ab3-51b40f619ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","timestamp":"2020. június. 13. 07:33","title":"Koronavírusos góccá válhatott a pekingi nagybani piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","shortLead":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","id":"20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f40df-fd1a-4281-a6e3-d0fc495a5b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","timestamp":"2020. június. 12. 15:24","title":"Csinált egy tréfás videót a testnevelő tanár, a tankerület durván megalázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","shortLead":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","id":"20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c77ee-3446-40fd-ae96-58d61d1d52c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. június. 12. 21:24","title":"Az MTVA-székházból kidobott képviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]