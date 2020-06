Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","shortLead":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","id":"20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171f65f-f958-4303-9fc7-add4202ac3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. június. 16. 13:57","title":"Ittasan ütötte és karmolta a mentősöket, felfüggesztett börtönre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva dolgozni, a távoktatás erre kézzelfogható bizonyítékot nyújtott. Széles körben megtapasztaltuk, hogy a hagyományos iskola számos tevékenységi formája felesleges, és kipróbáltunk új dolgokat, amelyek hatékonyabbnak tűnnek – állítja Csapó Benő oktatáskutató, akivel arról is beszélgettünk, miért fontos igazán a PISA-teszt eredménye.","shortLead":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva...","id":"20200616_CsapoBeno_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde174c6-3d8b-4fd7-91e5-3cd43d068ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200616_CsapoBeno_interju","timestamp":"2020. június. 16. 15:10","title":"Ahol eleve hatékonyabb az iskola, ott jobban működik a távoktatás is – interjú Csapó Benővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét csütörtököt mondott a technológia.","shortLead":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét...","id":"20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35330e3d-9521-421e-a888-1f9ff4cc7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","timestamp":"2020. június. 15. 14:03","title":"Videó: 70 másodpercig rendben repült, aztán valami elromlott a japán rakétában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","shortLead":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","id":"20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165d6cd-cecb-4253-8ab1-850bc528189d","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","timestamp":"2020. június. 16. 13:54","title":"Győr köszöni szépen, ragaszkodik a színházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és az ezzel összefüggő átmeneti szabályokat, egy sor más fontos törvényt is elfogadtak. Döntöttek például a 2020-as költségvetés átírásáról, a különleges gazdasági övezetekről, de még az Erzsébet-táborok és az illetékek szabályain is változtattak.","shortLead":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és...","id":"20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51cce42-2d7e-4f6c-b5a7-16493fb8f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:12","title":"Megszavazták a különleges gazdasági övezetek törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztüdülésre mennek németek ezrei Spanyolországba, parlamenti nagyüzem a héten, bomba formában Szoboszlai. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tesztüdülésre mennek németek ezrei Spanyolországba, parlamenti nagyüzem a héten, bomba formában Szoboszlai. Ez a hvg360...","id":"20200615_Radar360_Viharkarok_orszagszerte_europai_vezetok_a_szobordontesek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85133d1d-f84c-43cc-be63-364a9b30f4dd","keywords":null,"link":"/360/20200615_Radar360_Viharkarok_orszagszerte_europai_vezetok_a_szobordontesek_ellen","timestamp":"2020. június. 15. 08:00","title":"Radar360: Viharkárok országszerte, európai vezetők a szobordöntések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]