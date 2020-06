A Pixel 4a-nál egyvalami biztos: folyamatosan halogatják a megjelenését. Először úgy volt, hogy május 22-én indítják útjára, azután június elejére tippelték a megjelenését, végül már júliusra csúszott a dátum. Koronavírus-járvány idején ezzel úgy önmagában nincs is semmi baj, azonban van itt egy tényező, ami ezúttal igencsak bezavarhat a Google terveibe: az idei iPhone SE.

Az Apple áprilisban dobta piacra „jóárasított” iPhone-ját, az iPhone SE utódját, amelyet nemes egyszerűséggel 2020-as iPhone SE-nek nevezett el. Már akkor tudni lehetett, hogy a Pixel 4a és az iPhone SE – két különböző platform képviselőjeként – konkurensek, na de hol a konkurenciaharc, ha csak egyetlen modell van piacon? Az idei iPhone SE pedig jól teljesít, nincsenek komolyabb hibák vagy problémák vele. Az ára összemérhető a Pixel 4a vélelmezett árával, azaz – jegyzi meg az Android Police – ez a harc még azelőtt véget ért, mielőtt a Pixel 4a megjelent volna.

© @OnLeaks

Csak emlékeztetőül néhány szó a specifikációkról. Az iPhone SE-nek 4,7”-es a kijelzője, a nagyteljesítményű A13 Bionic processzor dolgozik benne, 64 GB a belső tárhely (persze lehet 128 GB-os és 256 GB-os változatot is vásárolni), a hátoldalán 12 MP-es kamera található. Nincs 3.5 mm-es fejhallgató-csatlakozója, viszont vízálló (IP67) és 18 W-os gyorstöltést és vezeték nélküli töltést is kínál. Az akkumulátor kapacitása, akárcsak az iPhone 8-nál, 1821 mAh,

A Pixel 4a-ról azt tudjuk, hogy 5,8”-es lesz a kijelzője, ugyancsak egy 12 MP-es kamera szenzor lesz a hátoldalán, Snapdragon 730 lapka dolgozik benne, 64 GB a natív tárhely, valószínűleg 15W-os vagy 18W-os gyorstöltési lehetőség lesz, viszont sem vezeték nélküli töltésről, sem vízállóságról nem hallani. Az akkumulátor kapacitása 3080 mAh. Hacsak nem ragaszkodik valaki nagyon az androidos világhoz, akkor már a specifikációkat nézve is eldőlt a verseny, arról most nem is beszélve, hogy az egyik játékos meg sem érkezett a megmérettetésre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.