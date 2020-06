Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési államtitkár arról, mit tartanának meg a tantermen kívüli digitális munkarendből.","shortLead":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési...","id":"20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6393fe-a3e1-4659-8218-ba3134cc59cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","timestamp":"2020. június. 15. 16:25","title":"Maruzsa: Akár a szombati munkanapokon is jöhet a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé. Milliárdokat szánnak az infrastruktúra fejlesztésére.","shortLead":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé...","id":"202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62831c80-b054-41e8-a30d-579288a10135","keywords":null,"link":"/360/202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","timestamp":"2020. június. 15. 13:00","title":"Haszna is volt a járványnak: biciklisparadicsommá válhatnak a nagyvárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. ","id":"20200614_james_webb_urtavcso_csillagaszat_exobolygo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327931d2-6431-4a65-8324-b31729f581b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_james_webb_urtavcso_csillagaszat_exobolygo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 20:03","title":"Megint halasztják a hatalmas új űrtávcső fellövését – könnyen kitalálja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","shortLead":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","id":"20200616_fogorvos_praxis_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928b8234-986f-4f01-b5ab-aa06389228a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_fogorvos_praxis_ellatas","timestamp":"2020. június. 16. 05:51","title":"Csökkent a fogorvosi praxisok száma, közel 900 ezer magyar ellátása bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem még nem ért véget.","shortLead":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem...","id":"20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7dafd2-273c-4569-b6b4-4ea8e78c44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 05:05","title":"Macron: Az idei nyár nem olyan lesz, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","shortLead":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","id":"20200616_nebih_hamis_edessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da49bd9-6b68-4953-8280-c50bd1caac15","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_nebih_hamis_edessegek","timestamp":"2020. június. 16. 13:52","title":"Piacon vett hamis címkékkel árulták a lejárt édességet egy budapesti diszkontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]