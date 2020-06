Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg az ország lakóit.","shortLead":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg...","id":"20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe46bd-f361-4696-888d-91f559122fb5","keywords":null,"link":"/360/20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","timestamp":"2020. június. 16. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Itt sem veszik túl komolyan a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","shortLead":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","id":"20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19fef9-6e5d-4d9f-b883-63a0e368fb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","timestamp":"2020. június. 16. 09:21","title":"Új külsővel érkezett meg a felfrissített Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két győrsági és egy vámosszabadi labdarúgót kellett kórházba vinni, még aznap kiengedték őket.","shortLead":"Két győrsági és egy vámosszabadi labdarúgót kellett kórházba vinni, még aznap kiengedték őket.","id":"20200616_zuhanyzas_villamcsapas_aramutes_gyorsag_focistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f668dacf-0cf3-41a1-9574-91bcca216c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_zuhanyzas_villamcsapas_aramutes_gyorsag_focistak","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Zuhanyzás közben ért villámcsapás három focistát Győrságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","id":"20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524acf88-2731-4862-abd4-51590640c7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","timestamp":"2020. június. 15. 19:51","title":"Alkotmánysértő az erdőtörvény több pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kulcs? A víz. ","shortLead":"A kulcs? A víz. ","id":"20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed825794-2352-4eaa-925a-9213ed2b2fc3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Gazdagabb környékeken nagyobb a biológiai sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.","shortLead":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi...","id":"20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0a5f-89e1-4654-9ae2-9ed74847c45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Felfüggesztett börtönt kaphat a férfi, aki savval öntötte le a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5110053-62fd-4b3a-8928-e82f1f961d3c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem szólalt meg sem a gyöngyöspatai romák kártérítése ügyében, sem a „romabűnözést” emlegetők tüntetése kapcsán. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét a hallgatása okairól és a felzárkóztatásról kérdeztük.","shortLead":"Nem szólalt meg sem a gyöngyöspatai romák kártérítése ügyében, sem a „romabűnözést” emlegetők tüntetése kapcsán. Vecsei...","id":"202024__vecsei_miklos__gyongyospatarol_szegenysegrol_csapdakrol__keptelen_nyomor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5110053-62fd-4b3a-8928-e82f1f961d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5397772-6cc9-45dd-9a28-46af28b2224a","keywords":null,"link":"/360/202024__vecsei_miklos__gyongyospatarol_szegenysegrol_csapdakrol__keptelen_nyomor","timestamp":"2020. június. 16. 17:00","title":"Vecsei Miklós: A nyomor jobban öröklődik, mint bármelyik genetikai kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]