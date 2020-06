Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","shortLead":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","id":"20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab485b9-0b00-49ae-b72a-f545a6824ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","timestamp":"2020. június. 15. 17:10","title":"Gyűlöletbeszéd, de nem uszítás a román államfő magyarozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak a bejelentéssel kapcsolatban.","shortLead":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak...","id":"20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d9a7-3ae3-4451-883b-979ef08b994f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 17. 05:36","title":"A WHO a koronavírus ellen hatásos gyógyszerről: tudományos áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre ahhoz a fázisához érkezett a SpaceX űrvállalat műholdasinternet-projektje, amelyet sokan vártak. Annyi Starlink-műhold van már odafönt, hogy megkezdődhet a szolgáltatás tesztelése.","shortLead":"Végre ahhoz a fázisához érkezett a SpaceX űrvállalat műholdasinternet-projektje, amelyet sokan vártak. Annyi...","id":"20200616_spacex_starlink_muhold_internet_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3eff3-e3cf-4abd-b331-34dc26162f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_spacex_starlink_muhold_internet_elon_musk","timestamp":"2020. június. 16. 08:03","title":"540 műhold már fent van, indul a SpaceX 1000 Mbit/s internetszolgáltatásának tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerdát sem ússzuk meg viharok nélkül.","shortLead":"A szerdát sem ússzuk meg viharok nélkül.","id":"20200617_figyelmeztetes_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751f15fb-445a-47ab-8d1c-f37520253ff2","keywords":null,"link":"/elet/20200617_figyelmeztetes_felhoszakadas","timestamp":"2020. június. 17. 05:54","title":"Az egész országra kiadták a figyelmeztetést felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","shortLead":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","id":"20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b2c57e-5300-4aea-84a3-c138ec8a4b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","timestamp":"2020. június. 16. 10:09","title":"Megszólalt a villámárvízben elhunyt nő párja: Esélyünk sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","shortLead":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","id":"20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb2d308-541c-4a39-aff5-211aadd3eed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Gulyás: Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési államtitkár arról, mit tartanának meg a tantermen kívüli digitális munkarendből.","shortLead":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési...","id":"20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6393fe-a3e1-4659-8218-ba3134cc59cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","timestamp":"2020. június. 15. 16:25","title":"Maruzsa: Akár a szombati munkanapokon is jöhet a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]