[{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","shortLead":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","id":"20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ffbb2-8c62-4c7a-b862-88f9a6678691","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","timestamp":"2020. június. 16. 13:44","title":"Elmarad az idei Tusványos, ahol Orbán a legerősebb beszédeit szokta mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46551d-dfd1-4521-8bcd-d349008d2f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csont nélkül átment a törvénymódosítás az örökbefogadásról, az LMP módosítóját leszavazták.","shortLead":"Csont nélkül átment a törvénymódosítás az örökbefogadásról, az LMP módosítóját leszavazták.","id":"20200616_orokbefogadas_torveny_tanfolyam_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a46551d-dfd1-4521-8bcd-d349008d2f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1983070-b516-4961-9fbc-3f02a9c556fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_orokbefogadas_torveny_tanfolyam_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:38","title":"Megszavazták az örökbefogadási törvény módosítását, nem lesz kötelező a tanfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","shortLead":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","id":"20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336e5b3-a144-400e-a23f-6d25d7f49b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Mindent elmondott a NAV, amit a diákok nyári foglalkoztatásáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak felfejtésében a rendőrség és az ügyészség harcol egymással, az egyik egy néppárti, a másik egy zöld miniszter befolyása alatt.","shortLead":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak...","id":"20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f7f65-92bd-4300-9c6e-0ba6f8b72087","keywords":null,"link":"/360/20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","timestamp":"2020. június. 17. 13:15","title":"Sok a rejtély a Strache-ügyben, az Ibiza-videó konnektorba rejtett \"rendezői változata\" még titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak a bejelentéssel kapcsolatban.","shortLead":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak...","id":"20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d9a7-3ae3-4451-883b-979ef08b994f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 17. 05:36","title":"A WHO a koronavírus ellen hatásos gyógyszerről: tudományos áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást...","id":"20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a485663e-5290-474d-b259-89191e37d03c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. június. 17. 15:04","title":"Áder aláírta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt a tévében, azonban az interneten nincs elérhető szakmai önéletrajza. A Partizán közérdekű adatigényléssel szerezte meg a dokumentumot.","shortLead":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt...","id":"20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c2c3c-b89c-4756-8fec-d5e57b017341","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","timestamp":"2020. június. 16. 18:30","title":"Közérdekű adatigényléssel kellett megszerezni Müller Cecília önéletrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]