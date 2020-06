Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt. Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a parlamenti írásbeli kérdést, és egy kerületi rendőrkapitányságnak továbbította, hogy vizsgálják meg a szöveget.","shortLead":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt...","id":"20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214cf8d7-682a-4087-b289-90252c24b167","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","timestamp":"2020. június. 17. 17:45","title":"A rendőrség vizsgálja Bayer Zsolt egyik írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A figyelmes megismerés csodája.","shortLead":"A figyelmes megismerés csodája.","id":"20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe89cc-36da-47f8-b307-651fb9b61aa4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","timestamp":"2020. június. 18. 07:15","title":"Feldmár András: Személyes és személytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál panaszolja be Magyarországot, ha nem hagy fel a román állampolgárok szabad mozgásának korlátozásával.","shortLead":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál...","id":"20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3de38cd-e267-4a70-996e-25bfde84642e","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 17:42","title":"Törlik a korlátozásokat a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","shortLead":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","id":"20200616_nebih_hamis_edessegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da49bd9-6b68-4953-8280-c50bd1caac15","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_nebih_hamis_edessegek","timestamp":"2020. június. 16. 13:52","title":"Piacon vett hamis címkékkel árulták a lejárt édességet egy budapesti diszkontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket eltussolni.","shortLead":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket...","id":"20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729736-704f-4141-8984-b784850c9bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","timestamp":"2020. június. 17. 21:04","title":"Négy évre küldenék börtönbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökét korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt gyulladáscsökkentő szer hatékonyan segít a súlyosan beteg koronavírusos embereken. A kezdeti stádiumra való szer, a favipiravir klinikai tesztje is gőzerővel zajlik, a szert annyira ígéretesnek tartják, hogy a hazai gyártása is elkezdődött. A klinikai teszt viszont csak ősszel indulhat – tudta meg a hvg.hu. Kiderült az is, a rendkívül hatékonynak tartott vérplazma-terápia sem segít mindenkin, itthon is meghalt öt olyan beteg, aki megkapta a készítményt. ","shortLead":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt...","id":"20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabfdff8-33fc-401c-82c5-698ebcf074a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 06:30","title":"Utak és tévutak – közülük kerülhet ki a koronavírusos betegek megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]