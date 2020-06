Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","shortLead":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","id":"202025_atcimkezik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e799628e-729c-4cff-bc58-c618ddc27c83","keywords":null,"link":"/360/202025_atcimkezik_oket","timestamp":"2020. június. 21. 08:30","title":"Az autizmusból előnyt kovácsoló startup lett a halálos ágy melletti fogadalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses viszont, hogy lesz-e mit vetíteniük, hiszen az összes nagyobb premiert elhalasztották. Utánajártunk, tovább élnek-e a járvány alatt létrejött mozis kezdeményezések, és egyáltalán milyen filmekre ülhetünk be a közeljövőben.","shortLead":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses...","id":"20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57d86d7-5a28-4c27-81bc-fc46f57c9962","keywords":null,"link":"/kultura/20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 20:00","title":"„Ne laboratóriumi körülmények közé jöjjenek a nézők” – hogyan nyitnak újra a mozik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef105b75-de4c-4561-a532-994f9300105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti állapotú régi NDK kisautót csak rövid utakra használta első tulajdonosa. ","shortLead":"Az eredeti állapotú régi NDK kisautót csak rövid utakra használta első tulajdonosa. ","id":"20200621_10_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_pest_megyeben_trabant_601","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef105b75-de4c-4561-a532-994f9300105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a106b3b-87bc-4958-9fb8-58f88a49fa82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200621_10_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_pest_megyeben_trabant_601","timestamp":"2020. június. 21. 06:41","title":"10 ezer kilométeres Trabit árulnak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","shortLead":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","id":"20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9320d-07b1-47a5-924e-05f511281ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","timestamp":"2020. június. 20. 21:15","title":"Különös repülő objektumot figyeltek meg Japánban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1f1fc9-4a2f-4057-82f6-face929ed5a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrvállalatok térnyerésével hamarosan egyre több cég szervezhet magánutakat a sztratoszférába. Egy startup hatalmas léggömbjével luxus körülmények közt hozná-vinné az érdeklődőket.","shortLead":"Az űrvállalatok térnyerésével hamarosan egyre több cég szervezhet magánutakat a sztratoszférába. Egy startup hatalmas...","id":"20200622_space_perspective_sztratoszfera_urturizmus_urutazas_leggomb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1f1fc9-4a2f-4057-82f6-face929ed5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332d702-4792-4e87-aedb-0f3f3544ca09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_space_perspective_sztratoszfera_urturizmus_urutazas_leggomb","timestamp":"2020. június. 22. 08:33","title":"Óriási léggömbbel, 38 milliós jegyáron vinne embereket az űr kapujáig egy magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt Kertész Vilmosának ismerete nélkül is vicces, de a magyar felhasználók külföldi társaiknál még jobban szórakozhatnak rajta.","shortLead":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt...","id":"20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e96c2-857b-48e1-ac04-95d0fe83b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","timestamp":"2020. június. 22. 11:03","title":"350 ezer ember rajong Vili bácsiért Twitteren úgy, hogy azt sem tudják, ki ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","shortLead":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","id":"20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fb3cb-a1fc-44ee-9ec8-7802e5ec49c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","timestamp":"2020. június. 21. 13:35","title":"\"Nem fogadjuk el a budapestiek adóztatását!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]