Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","shortLead":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","id":"20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcaba4c-e021-4c9c-9908-ab7d90e7de42","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","timestamp":"2020. június. 21. 11:02","title":"A Fidelitas apjának a napja - imádják, na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel kilenc óra körül hazatérhettek otthonaikba.","shortLead":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel...","id":"20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a1caa8-593a-47b4-97ef-12f04400baa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","timestamp":"2020. június. 21. 08:19","title":"Szén-dioxid szivárog egy vasúti kocsiból Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","shortLead":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","id":"20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5fe17-a9f1-4455-85a8-cf18aa75f941","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","timestamp":"2020. június. 20. 14:08","title":"Akár 150 ezres büntetést is kaphatnak az ingatlantulajok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","shortLead":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","id":"20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0cec8a-a5bc-487c-965d-2e1d836cc7e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","timestamp":"2020. június. 21. 10:03","title":"Ez az app megmondja, feltörték-e az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem a Trianont eltemető náci Németország és fasiszta Olaszország nyerte a második világháborút. Révész Sándor publicisztikája.","shortLead":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem...","id":"202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cdf3bc-3dc4-47fb-8d81-ded437451904","keywords":null,"link":"/360/202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","timestamp":"2020. június. 21. 14:00","title":"Révész Sándor: Kicsik legyünk vagy nácik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil szervezetek külföldi személyek általi finanszírozására vonatkozóan a magyar állam által előírt korlátozások nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Vig Dávid a hvg.hu podcastjában azt mondta, a kormányhoz érkező kínai és orosz hitelek szintén felfoghatók külföldi támogatásokként, ráadásul ki tudja, hogy a hitelező ilyenkor mit kér cserébe.","shortLead":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil...","id":"20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b43974-5113-4ffc-997b-bf36ed2a8463","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2020. június. 20. 10:00","title":"Az Amnesty vezetője a Fülkében: A kormány is fogad el pénzt külföldről – Kínától és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]