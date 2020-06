Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati terjeszkedés jelképe.","shortLead":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati...","id":"20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ac968c-ecb8-48b2-ba1c-82bcc0a9ec66","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","timestamp":"2020. június. 22. 10:02","title":"Theodore Roosevelt rasszistának kinéző szobrának is mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék a szélsőjobboldali mozgalmakhoz és önkényuralmakhoz köthető szimbólumokat. ","shortLead":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék...","id":"20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68eea2-bbf4-4399-803a-999808160d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","timestamp":"2020. június. 21. 13:49","title":"Mesterséges intelligencia ismeri fel a szélsőséges politikai jelképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","shortLead":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","id":"20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72296e7f-7f8f-43d0-a4c5-24a4a4be85f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. június. 22. 05:16","title":"WHO: rekordmértékben nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és a leginkább érintett magyar, bolgár és román kormány egyelőre hasztalan próbálkozik a folyamat feltartóztatásával – írja elemzésében Boris Kalnoky, a német lap kelet-európa-szakértője.","shortLead":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és...","id":"20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89a7e8-699c-42f7-ab44-f98f5b9d4200","keywords":null,"link":"/360/20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","timestamp":"2020. június. 23. 07:30","title":"Die Welt: Demográfiai atombomba ketyeg Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű luxusautót is.","shortLead":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű...","id":"20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116a435-c90d-45ca-875e-226415f9569b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","timestamp":"2020. június. 22. 07:44","title":"Az alsónadrágjában tartotta a heroint a drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]