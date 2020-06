Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","shortLead":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","id":"20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e1673-f5a4-4804-969f-06b5daf6e2c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","timestamp":"2020. június. 22. 15:04","title":"Jön A Tanár, az Apatigris és a Mellékhatás folytatása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","shortLead":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","id":"20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a26e1-cf10-4640-a758-0b41c7668075","keywords":null,"link":"/elet/20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 22. 19:00","title":"2300 cserepes növény előtt adtak operaházi koncertet Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online fizetési szolgáltatója, a Wirecard nem tud elszámolni. De ez nem azt jelenti, hogy aki eddig megbízott a fintech cégekben, annak az egész rendszerben kellene csalódnia.","shortLead":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online...","id":"20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c3b92-a327-40d9-8889-925dfa50d8d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","timestamp":"2020. június. 22. 17:20","title":"Az eltűnt kétmilliárd euró nyomában: biztonságban van a pénzünk a fintech cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék a kormánnyal: nem a \"privatizáció\" szó olvasható az Alaptörvényben, hanem az egyetemi autonómia. Az egyetemek alapítványi fenntartása persze ennél sokkal összetettebb kérdés, ahogy az sem fekete-fehér, hogy egy „liberális fészek” felszámolása volna a kormány célja, vagy az SZFE hatékonyabb működése.","shortLead":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék...","id":"20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e39984-1340-43c4-a387-0d265e7d0340","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","timestamp":"2020. június. 21. 16:24","title":"Színművészetis tüntetés: csak egy \"liberális fészek\" felszámolása, vagy értelme is van az SZFE átalakításának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","shortLead":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","id":"20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72296e7f-7f8f-43d0-a4c5-24a4a4be85f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. június. 22. 05:16","title":"WHO: rekordmértékben nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","shortLead":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","id":"20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fceac7-c468-49bb-8b21-304b177495f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","timestamp":"2020. június. 22. 17:56","title":"A rendőrség szerint nem áll meg a hűtlen kezelés gyanúja Kárász Róbert ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy holttestet találtak, azt egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg. ","shortLead":"Eddig egy holttestet találtak, azt egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg. ","id":"20200621_Hatalmas_gazrobbanas_tortent_Kijevben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b177d-017b-49eb-9244-fa512fd82e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Hatalmas_gazrobbanas_tortent_Kijevben","timestamp":"2020. június. 21. 11:53","title":"Hatalmas gázrobbanás történt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány alatt nehezebben jutottak hozzá az adagjukhoz - figyelmeztet Fazekas Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársa. Az osztályuk immár újra működik, de megtartják az elmúlt hónapokban bevált online konzultációk lehetőségét is.","shortLead":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány...","id":"202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f83b1b4-7351-474e-8303-dedb292809b5","keywords":null,"link":"/360/202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","timestamp":"2020. június. 22. 13:00","title":"Rászoktak az online terápiára a szenvedélybetegek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]