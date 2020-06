Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","shortLead":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","id":"20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772755-a71b-4213-9f46-a56d752677b2","keywords":null,"link":"/sport/20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","timestamp":"2020. június. 25. 08:24","title":"Szoboszlai gyönyörű gólt szerzett, gólpasszokat adott a Rapid Wien ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","shortLead":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","id":"20200623_alapkamat_mnb_kamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c41a-d1b8-4810-a199-b27609bfeb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_alapkamat_mnb_kamat","timestamp":"2020. június. 23. 14:06","title":"Négy év után újra csökkent az alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","shortLead":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","id":"20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0580b2-a7c6-4038-931a-21414ee69090","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","timestamp":"2020. június. 24. 14:28","title":"Sokan örülhetnek: gyorsabb töltőt kaphat az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató két videót iktatott be, amelyben elmagyarázzák a film történeti kontextusát.","shortLead":"A szolgáltató két videót iktatott be, amelyben elmagyarázzák a film történeti kontextusát.","id":"20200625_Eddig_tartott_ismet_elerheto_az_Elfujta_a_szel_az_HBO_Max_kinalataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd1eea-615d-43c4-9440-43e329d92e20","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Eddig_tartott_ismet_elerheto_az_Elfujta_a_szel_az_HBO_Max_kinalataban","timestamp":"2020. június. 25. 10:29","title":"Eddig tartott: ismét elérhető az Elfújta a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]