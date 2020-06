Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a29a522-6058-4b4d-9f58-bc2d01831c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középkategóriás mobilokba szánja a Qualcomm az új processzorát, a Snapdragon 690-et, melyben, ígérik, lóerőből nem lesz hiány.","shortLead":"A középkategóriás mobilokba szánja a Qualcomm az új processzorát, a Snapdragon 690-et, melyben, ígérik, lóerőből nem...","id":"20200617_qualcomm_snapdragon_690_processzor_5g_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a29a522-6058-4b4d-9f58-bc2d01831c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582b881b-6af3-4759-ac43-e179a3a6ab61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_qualcomm_snapdragon_690_processzor_5g_telefon","timestamp":"2020. június. 17. 16:03","title":"Jöhetnek az olcsó 5G-képes telefonok: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 690","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","shortLead":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","id":"20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647e510-726f-4569-9283-9870e8f9af79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","timestamp":"2020. június. 17. 13:45","title":"A járvány kitörése óta 200 ezer munkahely szűnt meg egy kormányzati dokumentum szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","shortLead":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","id":"20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8954a25-fec1-44ad-9f1e-a192f1794707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","timestamp":"2020. június. 17. 08:33","title":"Zöldeskék meteort videóztak Ausztrália felett, bevilágította az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja üzenetünket egy barátunknak, ismerősünknek. Most a járvány által ihletett új funkcióval állt elő a cég: élő videós beszélgetést szervez le Zoomon annak, aki megfizeti kedvenc sztárja óradíját.","shortLead":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja...","id":"20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d36ad5-b27d-4762-a455-377e429d3f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","timestamp":"2020. június. 17. 11:03","title":"Új szolgáltatás: 10 percig beszélgethetünk egy hírességgel a Zoomon, csak győzzünk érte fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak felfejtésében a rendőrség és az ügyészség harcol egymással, az egyik egy néppárti, a másik egy zöld miniszter befolyása alatt.","shortLead":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak...","id":"20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f7f65-92bd-4300-9c6e-0ba6f8b72087","keywords":null,"link":"/360/20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","timestamp":"2020. június. 17. 13:15","title":"Sok a rejtély a Strache-ügyben, az Ibiza-videó konnektorba rejtett \"rendezői változata\" még titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik felhagyott a forgalmazásával, ám van egy probléma: kistermelők millióinak megélhetése kerülhet veszélybe.","shortLead":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik...","id":"20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a058018-0b89-4dfc-bb5f-8ccfca3b5b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","timestamp":"2020. június. 16. 18:00","title":"A bőr után a selyem lehet az új közellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]