Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","shortLead":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","id":"20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875236eb-ec51-4f77-bd27-26cb8275e979","keywords":null,"link":"/cegauto/20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. június. 27. 06:41","title":"35 évesen vadonatúj Mercedes S-osztály várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet az ingyenes napilaphoz.","shortLead":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet...","id":"20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cf85b2-2669-4db2-990f-e551f18bdf58","keywords":null,"link":"/360/20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","timestamp":"2020. június. 26. 12:00","title":"Habony köreiből oszthatnak lapot a Pesti Hírlap alapító tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde0eee-8c10-4f5f-9501-3dad85f6f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés még januárban történt, a járőrrel szemben most emeltek vádat.","shortLead":"Az intézkedés még januárban történt, a járőrrel szemben most emeltek vádat.","id":"20200626_Fekete_terdelt_rendor_Miami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cde0eee-8c10-4f5f-9501-3dad85f6f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f25031c-d7f9-4f4f-990f-ee267faa4bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Fekete_terdelt_rendor_Miami","timestamp":"2020. június. 26. 18:37","title":"Rátérdelt egy fekete nő nyakára egy rendőr Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","shortLead":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","id":"20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8ca61f-b76b-40f0-953e-9c7f07f67e65","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Nagy felfordulás várható a katásoknál, ha elfogadják a kormány javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","shortLead":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","id":"20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36463ed-d54e-41a6-9d1b-c6e29cbd6d20","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. június. 25. 16:17","title":"Most jött meg a válasz: januárban nem szennyezett Mészáros cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt. A bíróság szerint ez nem igaz.","shortLead":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai...","id":"20200626_per_figyelo_origo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14688795-2b7f-4797-99a5-47667103cb09","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_per_figyelo_origo","timestamp":"2020. június. 26. 12:17","title":"Krekó Péter ellen bukott pert a Figyelő, az Origo és a 888 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegység peremvidékei teljesen jégmentessé válhatnak a jövőben, emiatt alaposan felduzzadhatnak az Alpokból eredő folyók.","shortLead":"A hegység peremvidékei teljesen jégmentessé válhatnak a jövőben, emiatt alaposan felduzzadhatnak az Alpokból eredő...","id":"20200625_Olvadas_Svajc_Alpok_gleccser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1c12e4-6c56-4a76-a741-cd8d0cd065f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Olvadas_Svajc_Alpok_gleccser","timestamp":"2020. június. 25. 14:11","title":"Drámai mértékben olvadnak a svájci Alpok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]