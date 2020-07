Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak becsületsértés, az ügyészség szerint azonban közösség tagja elleni erőszak volt.","shortLead":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak...","id":"20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f09f4-e8a3-482b-a4f8-4cd7b3de41ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2020. július. 02. 11:32","title":"Lesodorta egy rabbi fejéről a kipát – becsületsértésért ítéltél el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf07c1-01d3-4e9f-82c3-bb8115161f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","timestamp":"2020. július. 01. 09:03","title":"A járvány nem várt következménye: hatékonyabban működnek a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználói fiókokhoz rendelt QR-kóddal, a webes felületre érkező sötét móddal, valamint animált matricákkal jelentkeztek a WhatsApp fejlesztői.","shortLead":"A felhasználói fiókokhoz rendelt QR-kóddal, a webes felületre érkező sötét móddal, valamint animált matricákkal...","id":"20200702_whatsapp_frissites_animalt_matrica_qr_kod_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5363bce-54c6-4efa-99a4-d57387c92f52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_whatsapp_frissites_animalt_matrica_qr_kod_videohivas","timestamp":"2020. július. 02. 08:33","title":"Több új funkciót kapott a WhatsApp, tényleg jönnek az animált matricák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]