Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak becsületsértés, az ügyészség szerint azonban közösség tagja elleni erőszak volt.","shortLead":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak...","id":"20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f09f4-e8a3-482b-a4f8-4cd7b3de41ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2020. július. 02. 11:32","title":"Lesodorta egy rabbi fejéről a kipát – becsületsértésért ítéltél el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok drámái mutatják, hogy a nyugodt újságírói munkához való visszatérés hiú ábránd. Vélemény.","shortLead":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok...","id":"20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1184f560-94ad-4ab7-a351-1378b4d7a03b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","timestamp":"2020. július. 01. 15:00","title":"Gergely Márton: Akárhogyan dönt is az Index szerkesztősége, a hatalom nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"","category":"elet","description":"A Hintalovon Alapítvány adatai azt mutatják, hogy a tanárok szerint ők legtöbbször közbelépnek, ha bántalmazás történik. A gyerekek ezt másképp látják. ","shortLead":"A Hintalovon Alapítvány adatai azt mutatják, hogy a tanárok szerint ők legtöbbször közbelépnek, ha bántalmazás...","id":"20200702_Elgondolkodtato_abra_az_iskolai_bantalmazasokrol_mintha_nem_ugyanarrol_beszelnenek_a_tanarok_es_a_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa55c82-8c20-4786-b7a6-f08d371f9802","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Elgondolkodtato_abra_az_iskolai_bantalmazasokrol_mintha_nem_ugyanarrol_beszelnenek_a_tanarok_es_a_diakok","timestamp":"2020. július. 02. 16:34","title":"Elgondolkodtató ábra az iskolai bántalmazásokról: mintha nem ugyanarról beszélnének a tanárok és a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","shortLead":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","id":"20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b7b2f-963c-4d49-ba39-3883928edfe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"4000 lóerős a Lamborghini motorcsónakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","id":"20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a271b7a-6b7c-4077-8612-6bf3bb1859e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","timestamp":"2020. július. 01. 14:31","title":"Márki-Zay Péter vállalná a miniszterelnök-jelöltséget 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós befektetést.\r

","shortLead":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós...","id":"20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f5efa-19fd-406d-8c83-7053f1be16de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","timestamp":"2020. július. 01. 16:17","title":"Nem lesz Volkswagen-gyár Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]