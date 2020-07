Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta, hogy a nép most lélegeztetőgépet akart. Vélemény.","shortLead":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta...","id":"202027_folyamatos_jelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce9efc-d26e-474c-9aab-48f9338d97a8","keywords":null,"link":"/360/202027_folyamatos_jelen","timestamp":"2020. július. 02. 13:00","title":"Tóta W.: Ma is a valaha volt legostobább korban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","id":"20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb9018-6877-47aa-866d-be311d03de33","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","timestamp":"2020. július. 02. 18:34","title":"Karanténba került az egész násznép egy tolnai lagzi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett oda, hogy a polgármester inkább lemondott.","shortLead":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat...","id":"20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e0542f-5825-4c66-9897-5030aebce57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","timestamp":"2020. július. 02. 13:12","title":"Kirúgott cégvezető miatt mondhatott le a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan a hazai megfelelője. Arról beszélgettünk a szakemberrel, hogy a fenntartható, egészséges és környezetbarát étkezés nem mindig fedik egymást, hogy miért vette fel a harcot a bloggerekkel és influencerekkel, és hogy miért evett – kis túlzással – egy hétig jégcsapretket.","shortLead":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan...","id":"20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa3bce-e7fe-42f5-8d10-2a17b0c5db12","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","timestamp":"2020. július. 02. 12:22","title":"Nálunk is terem a szuperélelmiszer, ne vegyen avokádót és chiamagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","shortLead":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","id":"20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae78af0-639b-4fdd-bc4e-e0c7581c5b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","timestamp":"2020. július. 02. 16:05","title":"Lázár János kilobbizta, hogy újabb milliárdokat költhessenek a tram-trainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]