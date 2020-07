Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","id":"20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635db60-6b7a-4799-bb33-e775b3fd2ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","timestamp":"2020. július. 02. 21:44","title":"Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","shortLead":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","id":"20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b1989-1492-4aeb-a5ec-98fe0ad32527","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"Lemondott az új-zélandi egészségügyi miniszter, mert korábban megszegte a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d199d19-70a8-4bbb-b67d-f37b8d32fe64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik magyar katonát kellett hazahozni egészségügyi állapota miatt. A Teve Század Airbus A319-esét most először használták ilyen feladatra.","shortLead":"Az egyik magyar katonát kellett hazahozni egészségügyi állapota miatt. A Teve Század Airbus A319-esét most először...","id":"20200703_egeszsegugyi_kimentes_kimenekites_afganisztan_airbus_a319_magyar_honvedseg_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d199d19-70a8-4bbb-b67d-f37b8d32fe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c79cf1e-f16a-4326-8eb4-85eb522bf1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_egeszsegugyi_kimentes_kimenekites_afganisztan_airbus_a319_magyar_honvedseg_katonak","timestamp":"2020. július. 03. 09:33","title":"Most először hajtott végre egészségügyi kimentést a honvédség A319-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","shortLead":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","id":"20200702_szolnok_frontalis_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91950d4b-3ae5-4bbf-8d76-6e97fc599842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_szolnok_frontalis_baleset","timestamp":"2020. július. 02. 05:34","title":"Meghalt egy 24 éves nő egy frontális balesetben Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","id":"20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb9018-6877-47aa-866d-be311d03de33","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","timestamp":"2020. július. 02. 18:34","title":"Karanténba került az egész násznép egy tolnai lagzi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter. Jön A vizsga című film folytatása, A játszma.","shortLead":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori...","id":"20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c461d-683a-4b02-b78b-9180af5ebdfa","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","timestamp":"2020. július. 02. 11:13","title":"Újra kémjátszmába bonyolódik Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]