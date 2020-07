Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","shortLead":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","id":"20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb3adb5-73ef-43df-84e1-48d09db51df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","timestamp":"2020. július. 03. 18:19","title":"Putyin aláírta az elnöki rendeletet, már nincs akadálya, hogy 2036-ig álljon Oroszország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam használ információgyűjtésre.","shortLead":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam...","id":"20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728c6182-d22c-4e93-9cc0-b0656f848f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","timestamp":"2020. július. 02. 15:03","title":"Figyelmeztet az Anonymous: a TikTok veszélyes, azonnal le kell törölni a mobilokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk járt a szlovén elnök, Áder fogadta és beszélt is vele. 