Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi kihívásaira válaszolnak.","shortLead":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi...","id":"20200703_continental_vac_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85074ac1-3a96-4e43-8442-89ca94e414fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_continental_vac_elbocsatas","timestamp":"2020. július. 03. 20:25","title":"A Continental elküld 120 dolgozót a váci gyárából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett az olcsóbb eszközöket is felruházza ilyen képességgel.","shortLead":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett...","id":"20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e620a-5822-4cae-b3f7-335c82a3a1d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","timestamp":"2020. július. 04. 10:03","title":"Ez lehet a Samsung legolcsóbb 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","shortLead":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","id":"20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8464f6c2-d35c-4600-a3aa-772c437c5f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","timestamp":"2020. július. 05. 15:05","title":"80 kilogramm jéggel mentették meg egy ember életét Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","shortLead":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","id":"20200703_torok_tuzijatekgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded6f32-3ef4-4c28-847a-e8d1b6a948d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_torok_tuzijatekgyar","timestamp":"2020. július. 03. 18:45","title":"Felrobbant egy munkásokkal teli tűzijátékgyár Törökországban – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]