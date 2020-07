Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","shortLead":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","id":"20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e75e2ef-78ed-42e1-8a3b-e521bd73cfc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. július. 05. 16:24","title":"Lélegeztetőgépek: cikkünk nyomán menesztik az OTT-ONE felügyelőbizottsági tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. 