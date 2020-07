Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","shortLead":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","id":"20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243771a-96f4-4028-b52c-7c8be2742d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","timestamp":"2020. július. 07. 21:47","title":"Lövöldözés volt az amerikai tengerészgyalogság kaliforniai támaszpontján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen is téma lesz, hogy korlátozzák-e főszezonban, évi 120 napban a rövid távú lakáskiadást Budapesten.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen...","id":"20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2f242-1d34-4438-b883-0c9869ec7078","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","timestamp":"2020. július. 07. 11:45","title":"Borítékolható az Airbnb korlátozása, de forrnak az indulatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A III. kerületi önkormányzat nem támogat semmilyen környezetvédelmi szempontokkal ellentmondásban álló építkezést a sziget területén.","shortLead":"A III. kerületi önkormányzat nem támogat semmilyen környezetvédelmi szempontokkal ellentmondásban álló építkezést...","id":"20200708_obuda_hajogyari_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d53b6-05c0-48c7-a255-4d67f99cfb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_obuda_hajogyari_sziget","timestamp":"2020. július. 08. 19:45","title":"Óbuda nem akar \"kis-Manhattant\" a Hajógyári-szigetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","shortLead":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","id":"20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad5dcb4-9e79-40d2-9c93-5316c51b5c53","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","timestamp":"2020. július. 07. 18:19","title":"Szokatlan ízű az idei év fagyija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.","shortLead":"A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.","id":"20200707_CIB_Raiffeisen_penzmosas_MNB_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e7e31a-c387-4b66-a272-9ff24dfa5575","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_CIB_Raiffeisen_penzmosas_MNB_buntetes","timestamp":"2020. július. 07. 10:13","title":"Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja a szerelvény működését. A japán szupervonat maximális sebessége 360 kilométer/h.","shortLead":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja...","id":"20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b485a6-c124-4ee2-a46a-f71240d99f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","timestamp":"2020. július. 07. 08:33","title":"Az új japán szupervonatot egy földrengés sem képes megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","shortLead":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","id":"20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155e711-9871-4f9b-948a-3826dfbf8332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","timestamp":"2020. július. 08. 11:21","title":"Íme az új csúcs-Lexus, a felfrissített LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]