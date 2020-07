Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","shortLead":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","id":"20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9e38e6-1cd7-4604-9d41-aca051e2f97a","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","timestamp":"2020. július. 09. 06:51","title":"Akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet szombatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár a német kancellár valósággal az egekig magasztalta Európát, amikor beszámolt az Európai Parlamentben, melyek Berlin fő törekvései az év végéig az unió elnöki posztjának gazdájaként, az első lapértékelések mégis megoszlanak az ügyben, nem kényszerül-e megalkuvásra Angela Merkel az általa első számú prioritásnak minősített jogállam kapcsán.","shortLead":"Bár a német kancellár valósággal az egekig magasztalta Európát, amikor beszámolt az Európai Parlamentben, melyek Berlin...","id":"20200709_Merkel_uzent_Orbannak_aki_visszauzent_csak_egeszen_mast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19e705a-e88b-499a-b412-53bbcb74a697","keywords":null,"link":"/360/20200709_Merkel_uzent_Orbannak_aki_visszauzent_csak_egeszen_mast","timestamp":"2020. július. 09. 07:28","title":"Merkel üzent Orbánnak, aki visszaüzent, csak egészen másról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi alpolgármester lehet, míg képviselőnek jelöltetheti magát Szekó József lánya is.","shortLead":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi...","id":"20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921aac3-75b5-4bf9-9fe8-eaa4383c2d15","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. július. 08. 17:52","title":"Szeptember végén választanak Mohácson új polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","shortLead":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","id":"20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec3bbc-296a-4608-98d9-bcff0e8c9b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","timestamp":"2020. július. 09. 10:45","title":"Lebetegedett a frontember, lefújja összes idei koncertjét az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","shortLead":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","id":"20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c41e025-30d3-498b-9e45-88986878e840","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Elfogadták azt a szabályozást, amely kiszoríthatja a magyar kamionosokat az uniós piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d86709-b7e2-4f76-9027-8e1ace91dd60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van esély rendezett kilábalásra – ez derül ki a legutóbbi gazdaságkutatói prognózisokból. Bár nem biztos, hogy ezt a sommás véleményt valamennyien elfogadnák, de elemzéseik tartalmának feltehetőleg ez a közös pontja. Vagyis nem szállt el a remény, hogy a súlyosnak vagy kevésbé súlyosnak tippelt visszaesés után elindulhat a viszonylag tempós felkapaszkodás a mélyből. Ám kérdés, hogy a 2019-es esztendő teljesítményét jövőre el lehet-e érni.","shortLead":"Még van esély rendezett kilábalásra – ez derül ki a legutóbbi gazdaságkutatói prognózisokból. Bár nem biztos, hogy ezt...","id":"20200709_Ha_jon_a_masodik_hullam_az_maga_lesz_az_Armageddon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d86709-b7e2-4f76-9027-8e1ace91dd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6080d639-f740-4ac3-b684-d6de224d8957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_Ha_jon_a_masodik_hullam_az_maga_lesz_az_Armageddon","timestamp":"2020. július. 09. 15:25","title":"Palócz Éva: \"A második hullám maga lenne az Armageddon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]