Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet alatt 105 vállalatnál jelentek meg a katonák.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt 105 vállalatnál jelentek meg a katonák.","id":"20200629_katonak_magyar_honvedseg_honvedelmi_iranyitocsoport_koronavirus_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dfae96-4a13-4891-96ad-6fa2eb388041","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_katonak_magyar_honvedseg_honvedelmi_iranyitocsoport_koronavirus_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. június. 29. 07:28","title":"Értékelniük kell a magyar cégeknek a hozzájuk kirendelt katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről elnevezett közpolitikai iskolának és a bentlakásos kollégiumnak. ","shortLead":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről...","id":"20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a622331e-5aec-4c94-8334-e0712db172ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","timestamp":"2020. június. 29. 05:57","title":"Mississippiben megváltoztatják a zászlót, mert a rabszolgaság korára emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja az androidosokat, hogy váltsanak-e.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja...","id":"20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5df948-b57a-49a6-97f8-bb58ea6ab67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","timestamp":"2020. június. 30. 19:03","title":"Olyan olcsó iPhone jöhet, amivel feladhatja a leckét az Apple az androidosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai űrhivatal külsősök ötleteit várja az Artemis-misszióhoz.","shortLead":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai...","id":"20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed99e6f1-1de5-4c17-b4de-0661e7918c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","timestamp":"2020. június. 29. 11:40","title":"Segítséget kér a NASA a Holdon üzemelő vécékhez, a jó ötletekért fizetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5fb18-62e4-4a03-b6a3-39ece7060422","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW 20 500 darabot készített a hibrid sportautóból, amelynek utolsó szériája igazán egyedi darabokból áll.","shortLead":"A BMW 20 500 darabot készített a hibrid sportautóból, amelynek utolsó szériája igazán egyedi darabokból áll.","id":"20200629_Stilusosan_bucsuzott_az_utolso_18_darab_BMW_i8as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5fb18-62e4-4a03-b6a3-39ece7060422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0cf20-5bf4-4007-b1aa-cae5548a23cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Stilusosan_bucsuzott_az_utolso_18_darab_BMW_i8as","timestamp":"2020. június. 29. 12:59","title":"Stílusosan búcsúzott az utolsó 18 darab BMW i8-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7a57e-e975-4ae8-a66a-ac8e557b8f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","timestamp":"2020. június. 30. 08:44","title":"Hárommal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, senki nem halt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","id":"20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b421e-e6c5-47cb-90b9-f0962ef15668","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. június. 29. 11:15","title":"Fizetésképtelenséggel nézhet szembe a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]