Újfajta, ventilátorral is rendelkező arcmaszkokat mutatott be az LG, melyekből 2000 darabot már ki is szállított szöuli kórházaknak - írta a The Korea Herald.

Az LG-féle orvosi maszkokat hosszabb időn át is kényelmes viselni, mivel a belsejükben egy szilikonbetét található, amely jól illeszkedik az arc vonalaihoz. A termék oldalán lévő 13 HEPA-szűrők mögött egy-egy ventilátort helyeztek el, amely szenzorok segítségével igyekszik megkönnyíteni a ki- és belégzést.

A szűrőket elég havonta cserélni.

A kis lapátok a maszkon belül keletkező pára mennyiségét is csökkentik, így nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy a viselője beizzad alatta, a szemüvege bepárásodik. A szűréshez szükséges energiáját egy akkumulátor biztosítja, amely az LG szerint töltésenként 8 órányi működést tesz lehetővé. A telepet ezután nagyjából két óra alatt lehet maximális kapacitásra tölteni.

Az LG nem árulta el a terméke árát, csupán annyit közölt: a különleges maszkokat elsősorban a frontvonalon dolgozóknak, vagyis ápolóknak, orvosoknak készítette.

