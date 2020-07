Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","id":"20200716_trafik_dohanybolt_lazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c74ea-d1ce-4a4c-9a8c-476ab7a1f2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_trafik_dohanybolt_lazar","timestamp":"2020. július. 16. 13:50","title":"A kormány felülírta Lázárt, megmenekülnek a bezárásra ítélt trafikok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak a britek, kiteszik a Huawei szűrét az ország mobilos hálózatából.","shortLead":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak...","id":"20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4b0c13-a643-480a-8d19-64398a7a70d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","timestamp":"2020. július. 15. 15:03","title":"Nem hagyja magát Kína, megvédik a Huaweit a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","shortLead":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","id":"20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5abb14d-c409-4d4c-b0a2-5626db84a078","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","timestamp":"2020. július. 15. 18:17","title":"Antiszemita megjegyzések miatt rúgták ki Nick Cannont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","shortLead":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","id":"20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e9e3-f020-4237-898b-bb4ad0574dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket adott a Kirgiz Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a734b8-4088-4fd2-b533-9f7116db0fd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200716_Sulyos_kepek_jottek_az_elarasztott_Palermobol_az_utcan_usznak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a734b8-4088-4fd2-b533-9f7116db0fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c646164-ba5e-456b-b2e9-00f934400740","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Sulyos_kepek_jottek_az_elarasztott_Palermobol_az_utcan_usznak_az_emberek","timestamp":"2020. július. 16. 11:22","title":"Súlyos képek jöttek az elárasztott Palermóból, az utcán úsznak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo játékosoknak szánt telefonjának bemutatását.","shortLead":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo...","id":"20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb1bb3-e9ef-4769-be35-57c115ca1e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","timestamp":"2020. július. 15. 10:03","title":"Androidos telefon sokat játszóknak: kiszivárgott, milyen lesz a Lenovo Legion mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartottak sokáig Kanye West elnöki ambíciói.","shortLead":"Nem tartottak sokáig Kanye West elnöki ambíciói.","id":"20200715_Kanye_West_amerikai_elnok_visszalepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db5f8ab-c637-4f88-b67c-469aa810d77c","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Kanye_West_amerikai_elnok_visszalepes","timestamp":"2020. július. 15. 18:49","title":"Kanye West mégsem indul az elnöki posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]