Története eddigi legnagyobb kibertámadását szenvedte el a Twitter. A platformra bejutó hacker (vagy hackerek) több, milliós követővel rendelkező felhasználó fiókjához is hozzáfértek, majd olyan bejegyzést tettek közzé, amivel bitcoint csaltak ki a naiv követőkből.

Az ügyben azóta már vizsgálódik az FBI és a Twitter is, utóbbi azt közölte, hogy nagyjából 130 fiókot ért támadás, ám ezek közül csak keveset sikerült valóban feltörni. Ezek között van Barack Obama, az Uber, Elon Musk, Joe Biden, Bill Gates, Floyd Mayweather és az Apple profilja is. Az viszont azonnal kiderült: Donald Trump fiókjához nem nyúltak a támadók.

Barack Obama Twitter-fiókját is feltörték. © The Verge

Ez utóbbi miatt rögtön fel is éledt a gyanú az emberekben, hogy miért éppen a Twitter-használati szokásairól (is) elhíresült amerikai elnök maradt ki a körből. Erre adott választ most a The New York Times riportja.

A lap két, neve elhallgatását kérő forrás – a Fehér Ház egyik vezető tisztviselője és egy Twitter-alkalmazott – szavai alapján azt írja, a korábbi incidensek miatt Donald Trump fiókját extra védelemmel látta el a Twitter. A cikk arról nem ír, hogy melyek voltak ezek az incidensek, de valószínűleg arra az esetre gondolhattak, amikor 2017. november 2-án a Twitter egyik munkatársa deaktiválta az elnök fiókját. Akkor 11 percig volt elérhetetlen.

A cég már akkor azt mondta, hogy óvintézkedéseket tesz, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra. A The Wall Street Journal korábban arról írt, a Twitter korlátozta azok számát, akik hozzáférhetnek az elnök fiókjához. Ez azonban csak a fiókkal kapcsolatos tevékenységeket teszi lehetővé számukra – például a felfüggesztést vagy újra elérhetővé tételt –, azt nem, hogy bejegyzéseket tegyenek közzé a nevében.

A Twitter egyelőre nem adott választ arra, hogy valóban extra védelemmel látták-e el Trump fiókját, és hogy ez vezetett-e oda, hogy azt nem tudták feltörni.

