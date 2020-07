Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","shortLead":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","id":"20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b77ee5-3b74-461c-a88f-f46298e47df6","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 06:41","title":"Kaliforniában tombol a járvány, a fertőzöttek nagy része fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is ideérnek.","shortLead":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is...","id":"20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594228d-56bb-401e-8876-d03524fbfa04","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","timestamp":"2020. július. 20. 16:59","title":"Érkeznek az új német tankok, hosszú konvojra figyelmeztet a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","shortLead":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","id":"20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4333a9-5d7e-40d4-ba55-cbd7b02bf836","keywords":null,"link":"/elet/20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 20. 11:41","title":"Szülni megy a polgármester, feloszlott a képviselő-testület Gánton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből fedezett helyreállítási alap esetében, de nem lett kevesebb a korábban tervezett, 1,8 ezer milliárd eurós teljes keret.","shortLead":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből...","id":"20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd0584-f494-4f62-854e-181d065238bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","timestamp":"2020. július. 21. 05:48","title":"Megállapodtak az EU hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","shortLead":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","id":"20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b105fb2c-b2c2-4e2b-a112-ce80039b9379","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. július. 19. 16:55","title":"Szabadkikötőkért áldozhatja fel a környezetvédelmet a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden számítást – nem teljesültek annak feltételei, ráadásul mintegy ezer munkavállalót elküldött.","shortLead":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden...","id":"20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336ab8-6e8a-42c3-b082-bbdfd11b7fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 19. 20:10","title":"Váradi cégvezetői bónusza miatt vitatkozhatnak a Wizz Air részvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","shortLead":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","id":"20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec2e3-7106-4363-9b48-ad42ebb5ccd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","timestamp":"2020. július. 21. 07:55","title":"Gyalogos-kerékpáros híd épül Magyarország és Szlovákia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]