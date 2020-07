Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer ennek a korszaknak is vége lesz - írta Fluor Tomi az Instagramon.","shortLead":"Egyszer ennek a korszaknak is vége lesz - írta Fluor Tomi az Instagramon.","id":"20200725_Fluor_az_indexes_felmondasok_utan_Egyszer_ennek_a_korszaknak_is_vege_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c06695-7caf-4a21-b723-9d481093b130","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Fluor_az_indexes_felmondasok_utan_Egyszer_ennek_a_korszaknak_is_vege_lesz","timestamp":"2020. július. 25. 17:00","title":"Fluor: Nem csak az Indexnek jön a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","shortLead":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","id":"20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075e821-cb7a-417a-b615-e4c88fa6a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","timestamp":"2020. július. 26. 20:59","title":"A villamosvágányon kötött ki a balesetező autós a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","shortLead":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","id":"202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccdfcf7-4c38-43d7-b101-80b3bd07f799","keywords":null,"link":"/360/202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","timestamp":"2020. július. 26. 08:15","title":"Nincs megállás, ha van élet a Marson, azt most már meg fogjuk találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","shortLead":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","id":"20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a09a0-85a9-4946-9173-4075d0d36c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás szerint nem volt választásuk, de megmutatták, hogy lehet másképp is élni.","shortLead":"Fábián Tamás szerint nem volt választásuk, de megmutatták, hogy lehet másképp is élni.","id":"20200725_Indexes_szerzo_Miert_alltunk_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ffabb7-90ef-49e9-b8a9-1dc570bb57d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Indexes_szerzo_Miert_alltunk_fel","timestamp":"2020. július. 25. 15:02","title":"Indexes szerző: Miért álltunk fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]