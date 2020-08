Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk egy részletet, esetleg átpörgessünk érdektelenebb jeleneteket. Ebben az ügyben lép előre az androidos Netflix alkalmazás.","shortLead":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk...","id":"20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e73c5a-1aa6-4b63-be3a-14afe565f599","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:03","title":"Androidon netflixezik? Hamarosan kap egy régen várt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","shortLead":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","id":"20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6456d76c-d176-4e4a-8091-4d53d2dd6843","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:24","title":"Saját streaming szolgáltatást indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ideiglenesen felhajtotta a vidéki ingatlanok árát a falusi csok, mintegy 10 ezer család igényelte a támogatást.","shortLead":"Ideiglenesen felhajtotta a vidéki ingatlanok árát a falusi csok, mintegy 10 ezer család igényelte a támogatást.","id":"20200803_lakaspiac_falusi_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8faa068-86cd-4178-b9dd-f3547b8ec6dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200803_lakaspiac_falusi_csok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Alaposan átrendezte a lakáspiacot a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","shortLead":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","id":"20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b093-1b00-4588-bc20-136bbbe218cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:26","title":"Pozitív lett a koronavírustesztje a pápai idősotthon egy dolgozójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99125ea5-0e73-4ff9-ad03-ec83d4882b4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az utolsó körben még defektet is kapott a brit pilóta, de Verstappen így sem tudta utolérni.","shortLead":"Az utolsó körben még defektet is kapott a brit pilóta, de Verstappen így sem tudta utolérni.","id":"20200802_Hamilton_rajtcel_gyozelem_Brit_Nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99125ea5-0e73-4ff9-ad03-ec83d4882b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94749b0-5239-4309-9a09-21e20b85f976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_Hamilton_rajtcel_gyozelem_Brit_Nagydij","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:13","title":"Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a Brit Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]