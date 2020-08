Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott a járókelők segítségével tartotta vissza a támadóját, amíg megérkezett az erősítés.","shortLead":"A körzeti megbízott a járókelők segítségével tartotta vissza a támadóját, amíg megérkezett az erősítés.","id":"20200804_rendor_ferfi_okollel_megut_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccfe91a-9b1b-4433-b1e7-ced93e32e357","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_rendor_ferfi_okollel_megut_gyor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:20","title":"Rendőrnőt ütött meg egy dühöngő férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem érdekelt.","shortLead":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem...","id":"20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e531b-55ff-4bd7-9f80-fb9fcfebc228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:03","title":"Bámészkodók zavarták meg a Crew Dragon űrhajósainak visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár független orgánummal – írja például a Der Standard.","shortLead":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár...","id":"20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d50e11-b9eb-4074-8456-9ce41ec1172a","keywords":null,"link":"/360/20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:20","title":"A világlapok nem eresztik a magyar sajtószabadság ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jogerős lett az ítélet, három év börtönt ért az, hogy egy tatai férfi meg akarta gyilkolni a feleségét.","shortLead":"Jogerős lett az ítélet, három év börtönt ért az, hogy egy tatai férfi meg akarta gyilkolni a feleségét.","id":"20200805_borton_birosag_tata_feleseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8afdb9-b058-4ed4-9e33-ee1ae66c4891","keywords":null,"link":"/elet/20200805_borton_birosag_tata_feleseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:28","title":"Le akarta lőni a feleségét, három év börtönt kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","shortLead":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","id":"20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5e633-bcd3-47f0-9f3e-3ed3efdf0336","keywords":null,"link":"/elet/20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:13","title":"Mégis elhalasztják az Apostol arénakoncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.\r

\r

","shortLead":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben...","id":"20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7a5312-4cc9-4a11-b060-aa67e36cc60c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:28","title":"A bécsi parlament mellett kivirágzik a villamosmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11db1731-de1a-43fe-acfe-5abcec278426","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy a társas szelfizés járványos, az évek óta megfigyelhető, de hogy ez a szó szoros értelmében is igaz, azt most a koronavírus-pandémia kapcsán mutatták ki Izraelben.","shortLead":"Hogy a társas szelfizés járványos, az évek óta megfigyelhető, de hogy ez a szó szoros értelmében is igaz, azt most...","id":"202031_koronavirus_es_fejtetu_hajszal_hijan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11db1731-de1a-43fe-acfe-5abcec278426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7b0737-f0cf-4217-b4e0-4a439423ab13","keywords":null,"link":"/360/202031_koronavirus_es_fejtetu_hajszal_hijan","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:00","title":"A fejtetvekkel is kibabrált, hogy a járvány alatt kevesebb a közös szelfizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási rendszerében változások várhatók. Bódis József felsőoktatási államtitkár osztrák mintáról beszél, de tulajdonképpen a 2011 előtti magyar elosztás térhet vissza.","shortLead":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási...","id":"202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf21de-9892-4206-9e93-5a87a9bb4a8e","keywords":null,"link":"/360/202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:00","title":"Osztrák mintát emlegetnek az egyetemeknél, pedig csak a régi rendszerre térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]