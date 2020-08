Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerülésért. A sorsolásban viszont az kedvezett a magyar bajnoknak, hogy a két csapat a budapesti Groupama Arénában játssza le a mérkőzést augusztus 18-án vagy 19-én.","shortLead":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik...","id":"20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2607ccab-ac3b-4325-a22a-7bf3a4ee0025","keywords":null,"link":"/sport/20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:17","title":"A svéd bajnokkal játszik először a Ferencváros a BL-főtáblára kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","shortLead":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","id":"20200810_Forma1es_golf_klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5fe06-b0bd-4539-a4e7-5dba7b3619ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Forma1es_golf_klub","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"22 millió forintért lehet Forma–1-es pályán nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","id":"20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d171070a-a3af-43b1-9a16-ed73c5fc4774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 06:41","title":"187 forint Európa legolcsóbb benzine, de van ahol 536 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","shortLead":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","id":"20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968a4f5-3bb7-477c-844c-d7d348f04349","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:03","title":"Több százan tüntettek a Pilismarótra tervezett kavicsbánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]