[{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból strandpapucs készítéséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból...","id":"20200811_alga_strandpapucs_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5232-aed0-478d-b8a3-f34e7e6171c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_alga_strandpapucs_muanyag","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:03","title":"Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített interjút otthonában. A tavaly megbukott volt győri polgármester nem tervezi, hogy visszatér a közéletbe Kiderült az is, hogy nem vonták meg tőle olimpiai életjáradékát.","shortLead":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített...","id":"20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d743ac-3263-4de4-9bec-83991760fd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:52","title":"Csirkéket és birkákat tart Borkai, nem hiányzik neki a közélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet) teremtsenek az újabb modellnek. Így van ez a Pixel 4-gyel is, úgyhogy most csúcskategóriás telefon nélkül van a Google. De már nem sokáig.","shortLead":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet...","id":"20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92764cf-ec2e-4846-8492-0fa889a419fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:03","title":"Izgalmas új telefonnal jön ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott projektjét siratja, óriási tévedésben van, amikor a sikertelenség okait kutatja. Sokszor ugyanis nem a megvalósítás valamely lépése hibás – hanem már az alapvető elvárással van gond.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott...","id":"20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57ab409-66a3-4599-ac2d-7c25e8e9e94f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:03","title":"A bukott ERP-projektek sötét titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","shortLead":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","id":"20200810_gandhi_arveres_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fb8904-f48a-445d-9533-5333cf094e55","keywords":null,"link":"/elet/20200810_gandhi_arveres_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:45","title":"Elárverezik Gandhi egyik első szemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]