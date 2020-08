Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei határoznak. Ez a tény pedig válasz mindazoknak, akik a minszki eseményekből a bárdolatlan populisták világméretű visszaszorulását olvassák ki. Vélemény. 2020. augusztus. 12. 15:00 Hont András: Mit üzen a magyar ellenzéknek Minszk? Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert Sputnik-V-nek nevezték el feltalálói. 2020. augusztus. 11. 16:08 Ahogy bejelentették, 20 ország rendelt a világon elsőként késznek mondott koronavírus-oltásából Ki mondta, hogy koronavírus-járvány idején ne lőhetne bárki látványos Forma–1-es képeket? Lehet, csak nem a pályákon, hanem például a nappaliban. 2020. augusztus. 11. 07:59 Magyar leleményesség a kifogások és a Photoshop helyett: ilyen F1-fotókat még nem láttunk

Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban. 2020. augusztus. 12. 12:43 Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a "turizmust" koronavírus idején

A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak. Trumpot pökhendi szélhámosnak tartja, aki belülről ássa alá a demokráciát. Orbánról is nyilatkozott.","shortLead":"A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak...","id":"20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5685d84-e417-4ab1-a623-8581f2f4aad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:55","title":"Soros György: Bizakodó vagyok, hogy Trump csak átmeneti jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és vezetési élmény fronton is az előnyére változott. 2020. augusztus. 11. 11:00 Alig fogyaszt valamit: kipróbáltuk az új hibrid Toyota Yarist

A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd. 2020. augusztus. 12. 13:29 A saját rokonait ülteti a miniszteri székekbe Srí Lanka új elnöke

Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer. 2020. augusztus. 12. 11:26 Koronavírusban meghalt Trini Lopez